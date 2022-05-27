Джонсон призвал начать поставки Украине систем залпового огня

Британский премьер Борис Джонсон высказался за поставку Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) на фоне российского наступления в Донбассе. Он также призвал союзников Великобритании поставить этот тип вооружений украинским военным. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

РСЗО позволит Украине «защитить себя от очень жестокой российской артиллерии», – полагает Джонсон. Он призвал к дальнейшей военной поддержке Украины, включая отправку ей большего количества наступательных вооружений.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства признал военные успехи России на Украине. Он заявил, что российская армия постепенно, но уверенно продвигается на фронте в Донбассе и достигла ощутимого прогресса. «Поэтому абсолютно необходимо, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военном отношении», – подчеркнул Джонсон.

Сегодня стало известно, что США, как ожидается, объявят на следующей неделе о новом пакете военной помощи Украине, в него могут войти реактивные системы залпового огня. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Лондон, Наталья Петрова

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