США готовятся утвердить поставки на Украину реактивных систем залпового огня

США готовятся увеличить поставки вооружений на Украину в рамках нового пакета военной помощи. Речь идет об отправке реактивных систем залпового огня, о чем давно настаивают украинские власти, сообщает CNN. По данным телеканала, об этом может быть объявлено уже на следующей неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно заявлял, что страна нуждается в ракетных системах залпового огня. Однако администрация США не соглашалась с этим, опасаясь, что украинская армия может использовать эти системы для атак на территории России.

По сведениям источников CNN, этот вопрос обсуждался на двух встречах, прошедших в Белом доме на прошлой неделе. Американская администрация беспокоится, что Россия может рассматривать отправку тяжелых вооружений Украине как провокацию, что может, как полагают в Белом доме, спровоцировать ответный удар против США.

Вместе с тем, как отмечает телеканал, вопрос производства и поставок РЗСО затрагивался на встрече с генеральным директором компании Lockheed Martin, которая производит мобильные реактивные системы залпового огня HIMARS. Эти системы способны запускать ракеты на расстояние до 300 км. Это намного дальше, чем любая из систем, которые уже есть в распоряжении Украины, указывает CNN. В Киеве убеждены, что поставка РЗСО может изменить правила игры в противостоянии Украины против России.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предостерегает западные страны от поставок вооружений на Украину, которые способны наносить удары по территории РФ. По его словам, эти действия станут шагом к неприемлемой эскалации. Министр выразил надежду, что здравые силы на Западе это понимают.

До этого Белый дом, как Reuters со ссылкой на источники, предупредил киевские власти о том, что удары по территории России несут в себе риски эскалации. В то же время американская администрация пока не намерена накладывать на Украину ограничения по передаваемому ей оружию.

Вашингтон, Наталья Петрова

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