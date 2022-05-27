Не прошло и двух месяцев: В Крыму снова дорожает проезд в общественном транспорте

В Крыму второй раз за 2 месяца повысят цены на проезд в общественном транспорте. Соответствующий приказ от 26 мая текущего года опубликован на официальном портале Госкомитета по ценам и тарифам РК.

Как уже сообщал «Новый День», первый раз цены были повышены с 15 апреля: одна поездка в автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках стала дороже на 2 -3 рубля в зависимости от муниципалитета. Теперь стоимость вырастет еще на 3 – 5 рублей.

Так, в Симферополе, Алуште, Джанкое, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Феодосии и Ялте за проезд при оплате по карте нужно будет платить 25 рублей, при оплате наличными – 28.

В Бахчисарае, городе Саки, Судаке и Черноморском цена возрастет до 22 и 25 рублей соответственно.

Напомним, перевозчики заявляют, что экономически обоснованная стоимость составляет не менее 29 рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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