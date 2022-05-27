Сдали назад: Госкомцен Крыма поторопился с новыми тарифами на проезд в общественном транспорте

В правительстве Крыма заявили, что решение о повышении цены на проезд в общественном транспорте пока не принято. А приказ, появившийся на официальном портале Госкомитета по цена и тарифам РК – это недоразумение.

Как уже сообщал «Новый День», в документе, опубликованном сегодня, содержалась информация о том, что с 1 июня стоимость одной поездки повысится еще на 3 – 5 рублей.

Теперь в кабмине утверждают, что Госкомцен с публикацией приказа поторопился, правда, не говорят, что повышать цены не собираются:

«По информации, поступившей от Госкомцен Республики Крым, Приказ от 26.05.2022 №22/14 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 21.12.2020 №50/1 «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении на территории Республики Крым», размещенный на официальном сайте Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым, является проектом и на данный момент проходит процедуру обсуждения, – заявила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико. – Документ ошибочно размещен в разделе «Приказы об установлении тарифов» и не является нормативно-правовым актом».

Приказ с сайта Госкомцен уже удалили. Но до 1 июня есть еще несколько дней, и документ вполне могут согласовать.

Симферополь, Олег Яковенко

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