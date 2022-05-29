Глава Минэкономики Германии признал «начало разрушения единства ЕС» против России

Предстоящий 30-31 мая саммит ЕС, на котором должен быть принят «шестой пакет» санкций против РФ, может закончиться полным фиаско, грозящим серьёзными политическими последствиями для единства Евросоюза.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

К такому выводу его подтолкнули итоги встречи послов стран ЕС, на которой не удалось договориться о введении против России даже облегчённой редакции нефтяного эмбарго.

По его мнению, послы хоть и обещают принять согласованное решение в понедельник, непосредственно перед открытием саммита, но проблема слишком сложная – и вряд ли разрешится в пользу эмбарго и успешного продолжения санкционной политики.

«Единство Евросоюза в отношении санкций против России начинает медленно разрушаться», – констатировал Хабек.

Симферополь, Валентин Карамазов

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