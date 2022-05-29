Послы ЕС не смогли договориться по «облегчённому эмбарго» на российскую нефть

Послы Евросоюза в странах-членах ЕС после долгих переговоров на экстренной встрече не смогли достичь компромисса по так называемой облегченной версии нефтяного эмбарго против России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом агентству Reuters сообщил официальный представитель ЕС.



Новая редакция эмбарго предполагала послабления для Венгрии и Словакии. Они могли продолжать получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба».

«Представители Европейского союза не смогли достичь соглашения об эмбарго на российскую нефть в воскресенье, но продолжат переговоры в понедельник утром, поскольку они стремятся подготовить соглашение к саммиту ЕС в понедельник днем», – пишут «Известия» со ссылкой на иностранное агентство.

Как известно, Еврокомиссия, дабы избежать полного провала введения против России нефтяного эмбарго, предложила странам ЕС ввести хотя бы его облегчённый вариант. Ранее страны Евросоюза дважды проваливали введение полной блокады на российскую нефть, из-за чего «шестой пакет» антироссийских санкций ЕС до сих пор не принят.

Симферополь, Валентин Карамазов

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