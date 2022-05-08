Страны ЕС не смогли согласовать санкции против России

Члены Евросоюза не смогли прийти к общему мнению по санкциям против России. Венгрия вновь заблокировала предложение ввести эмбарго на покупку российской нефти, пишет Bloomberg.

Постоянные представители стран – членов ЕС обсудили шестой пакет антироссийских санкций, который включает запрет на импорт нефти из России. Разногласия по этому пункту не позволили ввести и другие обсуждаемые ограничения.

Постпреды стран ЕС планируют продолжить переговоры по санкциям в ближайшие дни.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что согласование нового пакета антироссийских санкций проходит непросто. По ее словам, на полное одобрение всех предложений может уйти «несколько дней».

Брюссель, Наталья Рязанова

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