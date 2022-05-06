ЕК: согласование санкций против России затянется

Согласование нового пакета антироссийских санкций проходит непросто, признала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, на выработку единой позиции может потребоваться дополнительное время.

«Найти единство по нефтяным санкциям непросто, это может занять несколько дней», – цитирует еврочиновника Bloomberg.

Урсула фон дер Ляйен уверена, что санкции все равно будут согласованы. Представители европейских стран уже обсуждают альтернативные источники нефти взамен поставок из России.

Как сообщал «Новый День», члены ЕС пока не могут прийти к общему мнению по поводу шестого пакета санкций против России. Германия и Нидерланды просят внести новые ограничения в уже утвержденный список, а Венгрия и Словакия призвали продлить им срок исключения из эмбарго на российскую нефть.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил отказ от поставок российских энергоносителей с эффектом от взрыва атомной бомбы. По его мнению, стране придется не менее пяти лет перестраивать систему под нового поставщика энергоресурсов и потратить на это много средств.

Берлин, Наталья Рязанова

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