Немедленный запрет на покупку российской нефти может привести к обратному эффекту и сыграть на руку президенту РФ Владимиру Путину, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она призвала станы Евросоюза действовать стратегически.

Еврочиновник согласилась, что члены ЕС должны найти баланс в одобрении санкций, которые не вредили бы европейской экономике. Она назвала экономические ограничения сильнейшим рычагом против «агрессии» России.

«Мы должны быть осторожными. При немедленном полном отказе от поставок Россия может направить нефть, которую не продал Евросоюзу, на мировой рынок, где поднялись бы цены, и продать ее дороже. И это бы наполнило военную казну. Мы должны действовать стратегически в этом отношении», – сказала Урсула фон дер Ляйен в интервью MSNBC.

Глава Еврокомиссии уверена, что Европа в будущем сможет избавиться от «зависимости от российских энергоносителей» и никогда не возвращаться к их покупке.

Австрийский институт экономических исследований подтвердил, что введение таможенных пошлин на поставки российского топлива стало бы более выгодным, чем нефтяное эмбарго. С помощью пошлин национальные экономики членов ЕС смогут постепенно адаптироваться к отказу от российских энергоносителей. Также их можно увеличить ил уменьшить в зависимости от политической ситуации, а денежные поступления повысят доход ЕС, передает ТАСС со ссылкой на специальный доклад института.

Сраны ЕС так и не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций, который предполагал введение эмбарго на импорт нефти. Урсула фон дер Ляйен лично анонсировала новые меры для влияния на экономику РФ в связи с военной спецоперацией в Донбассе. Однако власти Венгрии сравнили отказ от поставок российских энергоносителей с эффектом от взрыва атомной бомбы и настояли на своей позиции.

Брюссель, Наталья Рязанова

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