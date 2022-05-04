Нефтяное эмбарго и отключение Сбербанка от SWIFT. Глава ЕК раскрыла детали шестого пакета санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз сегодня, 4 мая, представит шестой пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине. Рестрикции планируется ввести в ближайшие дни. Об этом она сообщила, выступая перед депутатами Европарламента.

Глава ЕК подтвердила, что новый санкционный пакет предусматривает отключение от системы SWIFT Сбербанка и еще двух крупных российских банка. «Тем самым мы нанесем удар по банкам, которые имеют важное системное значение для российской финансовой системы», – заявила фон дер Ляйен. Это «закрепит полную изоляцию российского финансового сектора от мировой системы», – добавила она.

Руководитель Еврокомиссии также сообщила, что пакет включает в себя запрет на трансляцию трех крупных российских государственных телеканалов, которые, по мнению европейских чиновников, распространяют дезинформацию. «Им больше не будет разрешено распространять свой контент в ЕС в любой форме», – сказала она.

Кроме того, по словам фон дер Ляйен, европейским компаниям будет запрещено оказывать консультационные, бухгалтерские услуги, а также услуги в сфере PR российским фирмам.

Также планируется ввести санкции против высокопоставленных российских военных, включая тех, кто «руководил осадой Мариуполя», – отметила глава ЕК.

И, наконец, Еврокомиссия предлагает «запретить импорт российской нефти», – добавила фон дер Ляйен. «Это будет полный запрет на ввоз всей российской нефти, морской и трубопроводной, сырой и переработанной», – сказала она. По ее словам, ЕС поэтапно откажется от российской нефти, чтобы обеспечить альтернативные маршруты поставок сырья в Европу и свести к минимуму влияние на мировые рынки. «Мы прекратим поставки сырой нефти из России в течение шести месяцев, а нефтепродуктов – к концу года», – уточнила глава ЕК.

Ранее ряд зарубежных СМИ сообщали, что Евросоюз готовит поэтапное эмбарго на поставки российской нефти. Также отмечалось, что в рамках шестого пакета санкций ЕС может отключить от SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и «Московский кредитный банк». Ранее Евросоюз лишил доступа к SWIFT семь российских банков – ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк, «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»