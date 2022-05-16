Боррель предрек провал переговоров по нефтяному эмбарго против России. ЕС торгуется с Венгрией

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран ЕС не смогут договориться о нефтяном эмбарго против России на заседании в понедельник, 16 мая. Такое признание политик сделал перед заседанием Совета Евросоюза на уровне глав МИД. Ранее провалом завершились переговоры по этой теме на уровне послов.

«Мы будем обсуждать это (запрет на поставки российской нефти – прим. ред.), и мы постараемся разблокировать ситуацию, но я не могу этого гарантировать», – сказал Боррель (цитата по ТАСС), отметив, что противник эмбарго «очень силен». Г лава внешнеполитической службы ЕС имел ввиду Венгрию, которая выступает против запрета импорта нефти из России.

Ранее сегодня глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что планы ЕС ввести нефтяное эмбарго в отношении России блокируются только одним из 27 членов блока. «Весь союз находится в заложниках у одного государства. Нас нельзя держать в заложниках», – возмутился министр.

На прошлой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет готов одобрить санкции ЕС против российской нефти «лишь в одном случае – если они не будут касаться нефтепроводов».

Между тем, как пишет испанская El Pais со ссылкой на источники, Еврокомиссия надеется в ближайшие дни достигнуть согласия Венгрии по вопросу нефтяного эмбарго против России. По сведениям издания, Брюссель ведет переговоры с Будапештом по европейской инвестиционной программе, которая бы позволила уменьшить зависимость страны от российских энергоресурсов. «Здесь вопрос цены», – сказал венгерский чиновник. Речь идет об инвестициях ЕС в строительство новых нефтепроводов и о расширении мощности уже существующих. В Еврокомиссии считают, что в скором времени будет достигнута поддержка властей Венгрии благодаря многомиллионным обязательствам по вложению средств в энергобезопасность страны.

По оценке Сийярто, Венгрии потребуется 750 млн евро для отказа от российской нефти. «Наши нефтеперерабатывающие мощности рассчитаны на российскую нефть. Чтобы переработать другие виды нефти, нам пришлось бы инвестировать от 500 до 550 млн евро – это займет около четырех лет. Чтобы заменить нефтепровод из России, нам придется расширить мощность трубопровода Адриатического моря, что означало бы 200 миллионов евро, и мы не знаем, сколько это займет время. Цена на газ в Венгрии повысится на 55%", – сказал президент Венгрии в интервью El Pais.

Как отмечают источники газеты, вероятное соглашение между ЕК и Венгрией по созданию новой инфраструктуры позволит утвердить как нефтяное эмбарго, так и шестой антироссийский санкционный пакет в целом на этой или следующей неделе.

Брюссель, Наталья Петрова

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