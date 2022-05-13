Министры ЕС обсудят эмбарго на нефть из РФ после провала переговоров послов

Министры иностранных дел стран Евросоюза 16 мая попытаются договориться о введении эмбарго на покупку российской нефти. Переговоры на уровне послов провалились, признал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Работа над нефтяным эмбарго продолжается. В понедельник главы МИД разберутся с этим. Поскольку нет решения на уровне послов, это будут обсуждать министры», – цитирует политика ТАСС.

Боррель заверил, что придаст переговорам «новый политический импульс» и санкции все же будут согласованы.

«Уверен, у нас будет соглашение. Мы должны избавиться от нефтяной зависимости от России», – заявил он.

Часть европейцев не прочь отложить введение нефтяного эмбарго против России, если Венгрия вновь выступит против инициативы. Без вопроса эмбарго ЕС сможет согласовать шестой пакет антироссийских санкций, уверены европейские дипломаты.

Москва, Наталья Рязанова

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