В Евросоюзе опасаются вводить полный запрет на поставки российской нефти

В Евросоюзе рассматривают возможность отсрочки введения запрета на импорт российской нефти, если Венгрия не поддержит эмбарго, – сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов ЕС

Агентство пишет, что «в некоторых странах Евросоюза говорят, что, возможно, пришло время подумать об отсрочке инициативы о запрете российской нефти, чтобы продолжить работу по остальной части предлагаемого пакета санкций в случае, если союз не сможет убедить Венгрию поддержать эмбарго».

Источники Bloomberg сообщают, что идея отложить введение эмбарго на нефть из РФ «набирает поддержку». Однако, по словам одного из дипломатов, ряд стран обеспокоены тем, что исключение запрета на российскую нефть из готовящегося пакета санкций «будет признаком слабости».

В то же время, согласно информации некоторых дипломатов, страны ЕС по-прежнему хотят достичь соглашения по полноценному пакету антироссийских санкций ко встрече глав МИД Евросоюза, которая состоится 16 мая.

Брюссель, Иван Бабурин

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