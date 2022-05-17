ЕС почти достиг предела в санкциях против РФ: вводить новые рестрикции Брюсселю всё сложнее

ЕС приблизился к предельной точке по введению санкций против России в ответ на спецоперацию на Украине. Об этом пишет EurActiv со ссылкой на дипломатический источник в Евросоюзе.

«Седьмой пакет санкций против Москвы станет невероятно сложным… Мы очень близки к достижению наших пределов», – заявил собеседник издания после встречи министров иностранных дел ЕС (цитата по ТАСС).

«Если с российской нефтью была такая неразбериха, представьте, что бы произошло с предложением запретить газ», – добавил он.

По словам источника, страны – члены ЕС «отступили на шаг назад», несмотря на наметившийся прогресс в переговорах с Венгрией по отмене вето на инициативу о введении нефтяного эмбарго в отношении России.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в понедельник по итогам заседания глав МИД стран ЕС, что шестой пакет антироссийских санкций вновь не удалось согласовать из-за серьезных разногласий по поводу эмбарго на нефть. Этот вопрос, по его словам, вновь рассмотрят постпреды стран ЕС. При этом Боррель понадеялся на то, что новый санкционный пакет будет утвержден в ближайшие недели. Вместе с тем, политик признал, что санкции негативно влияют на страны ЕС, однако Европа продолжит избавляться от нефтяной и газовой зависимости от России.

Предложенный Еврокомиссией шестой пакет санкций против России включает проект поэтапного нефтяного эмбарго. Запрет на импорт сырой российской нефти предлагается ввести через 6 месяцев после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов – с 2023 года. Послабления коснутся Венгрии и Словакии – им хотят разрешить закупать российскую нефть до конца 2024 года. Несмотря на это, Будапешт ветировал введение нефтяного эмбарго, указывая, что оно больно ударит по экономике и энергобезопасности страны.

Москва, Наталья Петрова

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