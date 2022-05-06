Это атомная бомба: премьер-министр Венгрии оценил перспективы эмбарго на энергоносители из России

Для Венгрии эмбарго на импорт российских энергоносителей сродни атомной бомбе. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в интервью местным СМИ. По его словам, власти Евросоюза игнорируют потери отдельных стран ЕС при вводе шестого пакета санкций в отношении РФ.

«(Глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен игнорирует тот факт, что страны Евросоюза совершенно в разных условиях, и вносит предложение, игнорирующее индивидуальные параметры стран. Мы не можем это принять, потому что для Венгрии это половина атомной бомбы», – заявил Орбан.

Венгерский премьер отметил, что на смену поставщика энергоносителей потребуется много времени и средств. «Потребуется не менее пяти лет и денег, чтобы перейти на другую систему, поэтому Венгрия отправила обратно предложение Еврокомиссии на доработку», – пояснил он.

«Мы заинтересованы в конструктивном диалоге с Брюсселем. Если бы мы не вернули предложение, сокращение коммунальных расходов (соцпрограмма в Венгрии) закончилось бы с понедельника», – подчеркнул Орбан и добавил, что на первые пять пакетов санкций он сказал да, но указал, что в ЕС «не могут продолжать этот путь».

«А с энергетическим вопросом настал момент, когда посылка должна была быть возвращена», – заключил премьер-министр Венгрии.

Стоит отметить, что сегодня агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленный источник, что три страны Евросоюза могут освободить от эмбарго на энергоносители из России до конца 2024 года – в их числе Венгрия, Словакия и Чехия.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что шестой пакет санкций в отношении РФ призван поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. Предполагалось, что отказ будет постепенным и завершится к концу 2022 года. Однако эти решения не удалось согласовать. Против выступили Чехия, Словакия и Венгрия.

Москва, Мария Соколова

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