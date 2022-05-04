В ЕС не договорились об эмбарго на импорт российской нефти

Послы стран Евросоюза в среду, 4 мая, не смогли договориться о соглашении по эмбарго на импорт российской нефти. Портив выступили Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, – сообщает агентство Reuters.

Агентство со ссылкой на собственный источник пишет: «Венгрия и Словакия в настоящее время хотели бы быть освобождены от запрета на поставки нефти. Кроме того, обеспокоенность возможным эмбарго выразили Чехия и Болгария. Немедленного соглашения не было, и ожидается, что представители стран Евросоюза приблизятся к соглашению, когда снова встретятся в четверг».

Сообщается, что Европейская комиссия (ЕК) предлагала в течение шести месяцев постепенно прекратить поставки российского сырья. Переговоры о деталях и механизме нефтяного эмбарго продолжатся, в четверг, 5 мая.

Следует напомнить, что Евросоюз раскололся по вопросу энергетических санкций против России еще 2 мая, когда высокопоставленные чиновники из стран ЕС обсуждали эмбарго на российскую нефть, но Венгрия ясно дала понять, что блокирует это решение.

Брюссель, Иван Бабурин

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