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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 30 мая 2022, 03:39 мск

Новости Крым

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Военкор рассказал о страшных последствиях сегодняшних обстрелов ДНР

Донецк и территория ДНР подверглись страшному обстрелу 29 мая. Было выпущено огромное количество снарядов. Есть погибшие и много раненых.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по свидетельствам военкоров, «ВСУ сорвались с цепи».

Применялись, в частности, 155-миллиметровые американские гаубицы М777.

«За сегодняшний день в ДНР в результате обстрелов погибли 4 мирных жителя и 20 получили ранения. Разбиты десятки домов и объектов инфраструктуры. Украиной управляют легализованные западом террористы», – заявил военкор Андрей Руденко.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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