Глава Еврокомиссии нашла оправдание отказу от полного эмбарго на российскую нефть

Поспешное и полное введение эмбарго на российскую нефть нанесёт вред Евросоюзу, и наоборот – «наполнит военную казну Путина».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое объяснение нашла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен для отмены введения полного нефтяного эмбарго против России.

По её словам, следует действовать «стратегичеки», постепенно отказываясь от российских углеводородов, сдерживая, таким образом, «путинскую агресию».

«Мы всегда должны находить правильный баланс, чтобы не слишком навредить нашей экономике, потому что это сильнейший рычаг против этой путинской агрессии. Возьмем, например, нефть. Мы должны быть осторожными, потому что при немедленном полном отказе от поставок, он мог бы направить нефть, которую не продал Евросоюзу, на мировой рынок, где поднялись бы цены, и продать ее дороже. И это бы наполнило его военную казну. Мы должны действовать стратегически в этом отношении. Важно, чтобы мы убедились, что мы опустошаем его военную казну», – рассуждает глава Еврокомиссии.

«Так полное эмбарго будет или нет?», – спросила телеведущая.

«Со временем... когда мы сделаем всё, чтобы избавиться от зависимости от российских ископаемых энергоносителей, всех трёх (уголь, нефть, газ), и никогда к ним больше не вернуться», – утверждает Фон Дер Ляйен.

Отметим, что в ЕС из-за разногласий никак не могут договориться о введении даже «облегчённого» эмбарго на российскую нефть, что по мнению главы Минэкономики Германии, является «началом разрушения единства ЕС» против России.

Симферополь, Валентин Карамазов

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