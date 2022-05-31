Пентагон: В следующие несколько недель определится участь украинской армии

На востоке Украины в настоящее время идут «определяющие оперативные бои» между украинскими и российскими силами. От их исхода зависит дальнейшее развитие всего военного конфликта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.

По его словам, сейчас Пентагон ведёт интенсивные консультации с украинской стороной, поддерживая ежедневный контакт с целью «активного управления возможными большими рисками» в ближайшем будущем.

Милли предупреждает партнёров по НАТО, что в Пентагоне считают весьма вероятной «эскалацию боевых действий на Украине со стороны РФ».

«Следующие несколько недель будут в основном определять дальнейшее развитие ситуации на театре военных действий», – тревожится американский генерал.

Отметим, что русская армия завершает разгром лисичанско-северодонецкой группировки в ЛНР с последующим выходом к славянско-краматорской агломерации в ДНР. После освобождения этих территорий, останется последний мощный оплот нацистов на авдеевско-кураховском направлении к западу от Донецка, где сейчас идут интенсивные бои.

Симферополь, Валентин Карамазов

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