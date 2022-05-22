Пентагон заявил о росте риска международного конфликта с участием России и КНР

Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил о возросшем риске серьезного конфликта между великими державами.

Выступая перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт, генерал отметил, что США сейчас столкнулись с двумя мировыми державами – Россией и Китаем. Он подчеркнул, что эти страны располагают значительным военным потенциалом. По его мнению, как Россия, так и Китай серьезно намерены изменить нынешний порядок, который основан на правилах, передает ТАСС.

Как отметил американский военачальник, мир становится все более нестабильным. «Мир, в который вы выпускаетесь, имеет потенциал серьезного международного конфликта между великими державами. Этот потенциал растет, а не снижается», – полагает Милли.

Ранее Минобороны России сообщило, что по инициативе США 19 мая состоялись телефонные переговоры Марка Милли с начальником Генерального штаба РФ Валерием Герасимовым. Обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине, отметили в оборонном ведомстве РФ.

Вашингтон, Наталья Петрова

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