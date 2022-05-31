В Ялте в очередной раз пытаются «зачистить» плато Ай-Петри

В Ялте в очередной раз пытаются освободить плато Ай-Петри от несанкционированной торговли. История тянется уже 15 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще в 2002 году Совмин Крыма передал в аренду около 3 га на плато фирме «Шарм», которая собиралась построить там туристический комплекс, но вместо этого отдала землю в субаренду 33-м торговцам, одновременно взяв в аренду их торговые палатки. Так на Ай-Петри фактически узаконили предпринимательскую деятельность на плато.

Еще в 2007 году крымские депутаты решили освободить плато Ай-Петри от незаконной застройки и включить его в границы Ялтинского горнолесного заповедника. Но ничего не сделали. В 2010 году вопрос о придании территории заповедного статуса поднял Рескомприроды Крыма, но тоже ничего не изменилось.

К 2011 году в районе верхней станции канатной дороги работали около 40 кафе и 50 точек выносной торговли. Доход от субаренды составлял около 1 млн гривен в год.

После вхождения Крыма в состав России о шалманах на Ай-Петри власти пару лет не вспоминали. И в 2016 году там уже насчитывалось более 110 разных строений. В итоге глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести комплекс мер по зачистке плато Ай-Петри от торговцев.

За дело взялись только в 2017-м. И даже все снесли. Но через некоторые время торговля вернулась на место. В текущем году власти Ялты вроде бы договорились с предпринимателями, что они освободят территорию к 26 мая. Но те обещания не выполнили.

«К огромному сожалению, предприниматели на Ай-Петри не услышали нашего призыва убрать на территории все, что незаконно сооружено, не прекратили самостоятельно вести незаконную предпринимательскую деятельность», – заявила глава города Янина Павленко.

В итоге сегодня на Ай-Петри высадился десант сотрудников коммунальных служб, подкрепленный тяжелой техникой. Незаконные ларьки разбирают и увозят с горы.

«Собрали все ресурсы, которые задействованы в уборке Ялты, для расчистки плато в кратчайшие сроки. Работаем совместно с правоохранителями. В самое ближайшее время здесь начинает работу пост, где будут дежурить сотрудники полиции и мунконтроля», – рассказала градоначальница.

Ялта, Олег Яковенко

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