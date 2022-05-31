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Вторник, 31 мая 2022, 18:04 мск

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«Мы точно недовольны» – в администрации Зеленского раскритиковали ЕС за неполное эмбарго на российскую нефть

Фото: скрин видео администрации Зеленского

Офис президента Зеленского считает компромиссный вариант нефтяного эмбарго Евросоюза против РФ провальным.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы администрации украинского президента Игорь Жовква.

«Если вы спросите меня, я бы сказал, что слишком медленно, слишком поздно и определенно недостаточно. Мы точно недовольны», – подчеркнул он.

Напомним, сегодня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал не унывать в связи с провалом полного нефтяного эмбарго против России.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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