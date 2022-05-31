Боррель призвал не унывать в связи с провалом полного нефтяного эмбарго против РФ

Евросоюзу не удалось ввести тотальное и немедленное эмбарго на всю российскую нефть, однако есть «поводы для оптимизма», так как Россия всё равно «понесёт значительные убытки».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, «к сожалению», Евросоюз также не сможет запретить покупать нефть из РФ третьим странам. Однако призвал порадоваться тому факту, что Россия «для поиска новых клиентов будет вынуждена продавать её со скидкой».

Напомним, Евросоюз ввёл неполное эмбарго на российкую нефть и отложил его действие на полгода с момента введения шестого пакета санкций в действие. Срок вступления санкций в силу также пока неизвестен.

Симферополь, Валентин Карамазов

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