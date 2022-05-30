ЕС вводит неполное эмбарго на импорт российской нефти и отключает Сбербанк от системы SWIFT

Глава Евросовета Шарль Мишель в понедельник, 30 мая, заявил, что страны ЕС согласовали эмбарго на импорт двух третей российской нефти, – сообщает РИА Новости.

В Twitter Мишель написал: «Лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Достигнуто соглашение об эмбарго на импорт российской нефти в ЕС. Это незамедлительно затрагивает две трети импорта нефти из России».

Кроме того, глава Евросовета заявил, что в шестом пакете антироссийских санкций, значатся и другие меры, в частности, отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.

«Этот пакет санкций включает и другие жесткие меры: отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, запрет еще трех российских государственных вещателей и наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления на Украине», – написал в Twitter Мишель.

При этом, как сообщает агентство Bloomberg, ЕС исключил из последнего варианта санкционного пакета запрет на покупку россиянами недвижимости.

Брюссель, Иван Бабурин

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