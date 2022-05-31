В МИД РФ отреагировали на решение ЕС о частичном эмбарго на российскую нефть

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя неполное нефтяное эмбарго ЕС против РФ, заявил, что Москва найдет других покупателей на свою нефть.

По словам дипломата, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «верно сказала», что Россия найдет других импортеров. Он подчеркнул, что теперь она противоречит своим недавним заявлениям. «Очень быстрая смена мышления указывает на то, что ЕС находится не в лучшей форме», – прокомментировал Ульянов пост в Twitter главы Еврокомиссии о частичном эмбарго на поставки российской нефти.

Ранее глава ЕК заявляла, что поспешное и полное введение эмбарго на российскую нефть нанесет вред Евросоюзу, и наоборот – «наполнит военную казну Путина».

Накануне лидеры стран Евросоюза в ходе первого дня саммита в Брюсселе согласовали частичное эмбарго на поставки нефти из России. Оно затронет две трети поставок российского сырья.

В шестом пакете антироссийских санкций значатся и другие меры, в частности, отключение Сбербанка от SWIFT, запрет на вещание в ЕС трех российских государственных телеканалов и расширение персональных санкций.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»