ЕС отложил на полгода эмбарго на нефть из России

Евросоюз отложил действие эмбарго на российскую нефть на полгода с момента введения шестого пакета санкций в действие. Срок вступления санкций в силу также пока неизвестен, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

«Ограничения по сырой нефти будут введены с отсрочкой на шесть месяцев, по нефтепродуктам – на восемь месяцев. Эти ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу «Дружба», – цитирует сообщение ТАСС.

Согласованные ограничения должны быть утверждены Советом ЕС на уровне министров. Шестой пакет санкций против России вступит в силу после публикации в официальном журнале. Ее дата пока неизвестна.

Почти месяц потребовался Евросоюзу, чтобы согласовать шестой пакет антироссийских санкций. 30 мая Европа пришла к соглашению о запрете на две трети импорта нефти из России.

Брюссель, Наталья Рязанова

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