ЕС отложил на полгода эмбарго на нефть из России

Евросоюз отложил действие эмбарго на российскую нефть на полгода с момента введения шестого пакета санкций в действие. Срок вступления санкций в силу также пока неизвестен, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
«Ограничения по сырой нефти будут введены с отсрочкой на шесть месяцев, по нефтепродуктам – на восемь месяцев. Эти ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу «Дружба», – цитирует сообщение ТАСС.
Согласованные ограничения должны быть утверждены Советом ЕС на уровне министров. Шестой пакет санкций против России вступит в силу после публикации в официальном журнале. Ее дата пока неизвестна.
Почти месяц потребовался Евросоюзу, чтобы согласовать шестой пакет антироссийских санкций. 30 мая Европа пришла к соглашению о запрете на две трети импорта нефти из России.
Брюссель, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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