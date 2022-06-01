В Севастополе отменяют масочный режим

В Севастополе отменяется обязательный масочный режим. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», требование носить маски в местах массового скопления людей, учреждениях, магазинах и общественном транспорте Развожаев ввел 27 апреля 2020 года. Тогда в городе фиксировались единичные случаи коронавируса.

Абсолютный максимум заболеваемости ковидом зафиксирован 20 февраля текущего года – за сутки было выявлено 1290 зараженных. В мае суточная выявляемость составляла от 3 до 66. 31 мая зарегистрировано 17 новых случаев.

Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано почти 84,5 тысячи заболевших, что составляет более 16% от общей численности населения. Жертвами инфекции стали 2 тысячи 361 человек.

Два этапа вакцинации прошли около 307 тысяч севастопольцев.

Масочный режим отменяется с 6 июня.

Севастополь, Лиана Макоба

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