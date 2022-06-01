В Крыму снова меняют правила посещения заповедников

В Крыму в очередной раз изменят правила посещения заповедников. Речь идет о льготах для крымчан и отдельных категорий туристов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сегодняшнего дня должны были вступить в силу новые требования: если до сих пор крымчане и льготники при оформлении пропуска на бесплатное посещение Ялтинского горно-лесного, Опукского и Казантипского заповедников на сайте ООПТ «Заповедный Крым» должны были прикладывать скан-копию паспорта или документа, подтверждающего право на льготу, то с 1 июня от этого отказались, сообщив, что документы уже в заповедниках будут проверять инспекторы.

Жители полуострова и туристы возмутились: перспектива потерять паспорт в горах или лесу никому не понравилась. Поэтому правила будут снова пересмотрены.

«Требование о предъявлении оригинала паспорта – наш недочет, мы признаем нецелесообразность такого решения, – цитирует РИА Новости Крым руководителя объединенной дирекции ООПТ Андрея Бородина. – Вскоре мы это требование скорректируем, и наличие регистрации в пределах Республики Крым можно будет подтвердить электронной копией документа».

Обращаясь к посетителю, инспектор должен представится и предъявить служебное удостоверение, пояснил Бородин, уточнив, что образец документа будет опубликован в социальных сетях и на сайте «Заповедного Крыма». Кстати, инспектор имеет право проводить административные задержания, оформлять протоколы нарушений и даже принудительно доставлять нарушителей в пункт полиции для установления личности.

Симферополь, Лиана Макоба

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