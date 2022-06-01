Шоуменов не предлагать: в Крыму определили самых востребованных специалистов

Самыми востребованными в Крыму на сегодняшний день являются водители. Эта специальность входит в ТОП-3 вакансий во всех крупных городах полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Ялте и Евпатории водители стоят на первом месте в списке, в Феодосии – на втором, в Джанкое, Керчи, Симферополе и Севастополе – на третьем.

Большим спросом пользуются и медики с высшим образованием: в Джанкое, Керчи и Феодосии врачи на первом месте по востребованности, в Евпатории – на втором. Замыкают ТОП-3 продавцы: они без проблем устроятся на работу в Ялте, Симферополе, Севастополе и Евпатории.

Управленцы тоже нужны, но только в столице РК и Севастополе.

«Следует подчеркнуть, что ни одна из ТОПовых по вакансиям профессий в Крыму не совпадает с ТОПом самых высокооплачиваемых профессий», – пишет telegram-канал «Территория Крым».

Симферополь, Лиана Макоба

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