Крымско-татарский батальон признали террористической организацией

Верховный суд России признал украинский «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» террористической организацией.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос рассматривался по иску Генеральной прокуратуры РФ. Требования истцы удовлетворены – батальон признан террористической организацию, деятельность которой на территории России запрещена.
Напомним, батальон создан в начале 2016 года экс-вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым. Участвовал в блокаде Крыма и вооруженном конфликте в Донбассе. Известно, что батальон получал помощь от Турции в виде денег и униформы и имел связи с рядом турецких исламских ультраправых организаций.
Симферополь, Олег Яковенко
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