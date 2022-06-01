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Среда, 1 июня 2022, 15:07 мск

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Крымско-татарский батальон признали террористической организацией

Верховный суд России признал украинский «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» террористической организацией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос рассматривался по иску Генеральной прокуратуры РФ. Требования истцы удовлетворены – батальон признан террористической организацию, деятельность которой на территории России запрещена.

Напомним, батальон создан в начале 2016 года экс-вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым. Участвовал в блокаде Крыма и вооруженном конфликте в Донбассе. Известно, что батальон получал помощь от Турции в виде денег и униформы и имел связи с рядом турецких исламских ультраправых организаций.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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