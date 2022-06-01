Число зараженных коронавирусом в Крыму подбирается к 10 процентам

Заболеваемость коронавирусом в Крыму по сравнению с апрелем снизилась в 2,5 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение мая диагноз «ковид» подтвердился у 1 тысячи 354 крымчан, в апреле заболевших было 3 тысячи 349. В мае зафиксировано 52 смерти от инфекции (в апреле – 131). За минувшие сутки выявлено 37 вновь заболевших, 1 человек скончался.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 183 тысячи 82 зараженных, что составляет 9,6% от общей численности населения. Жертвами ковида стали 5 тысячи 288 крымчан.

Отметим, что в соседнем Севастополе с 6 июня отменяют масочный режим. Власти Крыма с подобным решением не торопятся.

Симферополь, Лиана Макоба

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