Ленинский район Крыма остался без главы

Глава Ленинского района Крыма ушла в отставку. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Екатерина Юровских написала заявление об увольнении по собственному желанию. Но сделала она это «по итогам сегодняшней поездки, обсуждения нерешенных проблем региона и анализа недоработок местного руководства», – утончил Аксенов.

Напомним, Юровских руководила Ленинским районом с ноября 2019 года, а до этого была главным архитектором территории.

Симферополь, Лиана Макоба

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