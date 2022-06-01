Резня бензопилой: в Крыму напали на Сальвадора Дали

В Симферополе пытались уничтожить фигуру Сальвадора Дали.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всемирно известный художник, вырезанный из дерева, мирно обитал на газоне возле магазина товаров для творчества. Нападение произошло около 7 часов утра и было зафиксировано камерой наружного наблюдения: мужчина с бензопилой решительным шагом направляется к фигуре и начинает ее кромсать.
Что именно вывело из себя вандала: отрешенный взгляд Дали, направленный к небесам, или огромная кисть в его руке, пока не ясно, но в результате нападения художник потерял и руку, и половину лица.
Сейчас симферопольца с бензопилой ищет полиция.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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