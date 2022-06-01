Зеленский назвал условие для «контрнаступления ВСУ по всем фронтам»

Украина готова «освободить оккупированные территории», но ждёт больших поставок западных вооружений, чтобы избежать «десятков тысяч жертв» при масштабном контрнаступлении.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью западным журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Украина не будет спешить с деоккупацией территорий, если это потребует десятков тысяч жертв, а будет ждать нужного вооружения», – заявил он.
По мнению украинских экспертов, Зеленский поднимает политические ставки, убеждая Запад, будто Киев готов к «деоккупации территорий» и удержанию контроля над ними, однако на самом деле ждёт военных поставок, чтобы хотя бы удержать линию фронта.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube