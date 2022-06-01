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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 1 июня 2022, 16:51 мск

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Зеленский назвал условие для «контрнаступления ВСУ по всем фронтам»

Фото: администрация Зеленского

Украина готова «освободить оккупированные территории», но ждёт больших поставок западных вооружений, чтобы избежать «десятков тысяч жертв» при масштабном контрнаступлении.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью западным журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина не будет спешить с деоккупацией территорий, если это потребует десятков тысяч жертв, а будет ждать нужного вооружения», – заявил он.

По мнению украинских экспертов, Зеленский поднимает политические ставки, убеждая Запад, будто Киев готов к «деоккупации территорий» и удержанию контроля над ними, однако на самом деле ждёт военных поставок, чтобы хотя бы удержать линию фронта.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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