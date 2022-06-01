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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 1 июня 2022, 16:51 мск

Новости Крым

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В Донбассе арестованы и перемещены в СИЗО больше сотни украинских пленных

Более ста украинских пленных признаны подозреваемыми в преступлениях и помещены в СИЗО. Следствие продолжает выявлять военных преступников.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал министр юстиции ДНР Юрий Сироватко.

«Уже больше ста человек переместили в СИЗО, это для нас уже категория подозреваемых преступников, они уже не пленные – по ним решение будет принимать суд», – подчеркнул Сироватко.

Отметим, что на сегодняшний день в плену находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих. Среди них более тысячи неонацистов.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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