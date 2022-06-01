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Среда, 1 июня 2022, 17:48 мск

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Венгрия решила подзаработать на российском дизеле, перепродав его для украинских танков

Виктор Орбан. Фото из архива официального сайта правительства Венгрии

Венгрия добилась от ЕС сохранения для себя бесперебойных поставок российской нефти и нефтепродуктов.

В это же время венгерская компания Mol подписала с «Укртранснафтой» контракт на поставку 35 тысяч тонн росийского дизельного топлива в месяц.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает «РБК-Украина».

Дизель пойдет реверсом по продуктопроводу «Самара-Западное направление». Отмечается, что контракт был подписан в конце прошлой недели, когда Виктор Орбан отчаянно торговался с Евросоюзом о послаблениях для Венгрии в случае введения нефтяного эмбарго против РФ.

Вместе с тем, источники издания отмечают, что этого объёма (35 тысяч тонн) крайне мало для потребностей украинской армии. Но даже физически его пока нет. Mol, в лучшем случае, сможет обеспечить около 5 тысяч тонн в месяц.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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