Венгрия решила подзаработать на российском дизеле, перепродав его для украинских танков

Венгрия добилась от ЕС сохранения для себя бесперебойных поставок российской нефти и нефтепродуктов.

В это же время венгерская компания Mol подписала с «Укртранснафтой» контракт на поставку 35 тысяч тонн росийского дизельного топлива в месяц.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает «РБК-Украина».

Дизель пойдет реверсом по продуктопроводу «Самара-Западное направление». Отмечается, что контракт был подписан в конце прошлой недели, когда Виктор Орбан отчаянно торговался с Евросоюзом о послаблениях для Венгрии в случае введения нефтяного эмбарго против РФ.

Вместе с тем, источники издания отмечают, что этого объёма (35 тысяч тонн) крайне мало для потребностей украинской армии. Но даже физически его пока нет. Mol, в лучшем случае, сможет обеспечить около 5 тысяч тонн в месяц.

Симферополь, Валентин Карамазов

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