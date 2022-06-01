В Тернополе уличным музыкантам запретили петь песни на русском языке

Власти Тернополя издали распоряжение о запрете всем уличным музыкантам исполнять песни на русском языке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», постановление опубликовано на сайте Тернопольского горсовета.

Авторы текста издевательски подчеркнули, что русские песни якобы носят «признаки вражды на национальной, религиозной почве или имеют нецензурный характер».

«Обращаем особое внимание исполнителей на недопустимость публичного использования произведений на русском языке, в том числе провоцирующих разжигание вражды на национальной, религиозной почве или имеющих нецензурный характер», – говорится в распоряжении.

Между тем, в другом западно-украинском городе Ивано-Франковске недавно избили уличного музыканта, который пел на русском языке. Мэр города похвалил нападавшего и даже предложил нанять ему адвоката.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»