В Крыму отменяют масочный режим – об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В связи с улучшением эпидемиологической обстановки принято решение об отмене с 6 июня обязательного масочного режима в Республике Крым, – уточнил он. – Изменения в указ о режиме повышенной готовности опубликованы на портале Правительства Республики Крым».

Как уже сообщал «Новый День», первый случай заражения коронавирусом в Крыму зафиксирован 20 марта 2020 года. О первой смерти сообщили 5 мая. А с 12 мая 2020 в республике ввели масочный режим.

Абсолютный максимум заболеваемости в РК зарегистрирован 19 февраля текущего года – за сутки было выявлено 1 тысяча 263 зараженных.

Всего с начала пандемии диагноз «коронавирус» подтвержден у 183 тысяч 82 крымчан, жертвами инфекции стали 5 тысяч 288 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

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