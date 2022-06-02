Глава Крыма раздал очередную порцию наказаний – на «манеже» все те же

Глава Крыма Сергей Аксенов раздал очередную порцию дисциплинарных взысканий – на «манеже» все те же.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной для наказания в очередной раз стало невыполнение поручений.

«За срыв сроков по заключению государственных и муниципальных контрактов в отношении четырех глав администраций будут направлены письма на имя председателей городских и районных советов о рассмотрении на сессии вопроса о применении дисциплинарных взысканий. Это касается глав администраций города Керчи, города Ялты, города Алушты, Первомайского района, – рассказал Аксенов. – Помимо этого, по решению временно исполняющего обязанности главы администрации города Евпатории уволены два начальника департамента, по профильному направлению которых поручения не были выполнены».

Не остались без замечаний главы администраций Феодосии, Саки, Симферополя, Сакского района, Белогорского района, попало и их кураторам.

Среди прочих в Красногвардейском, Первомайском и Нижнегорском районах не было выполнено поручение о перераспределении средств, которые оставались на счетах муниципалитетов на 1 января. В связи с этим на имя председателей городских и районных советов будут направлены письма о рассмотрении на сессии вопроса о применении дисциплинарных взысканий в отношении глав этих администраций.

«Сегодня инфраструктура и многое другое в муниципалитетах требуют качественных изменений. И все же руководители не считают своим долгом прикладывать все силы для решения существующих проблем. Ожидаю, что после получения повторных дисциплинарных взысканий коллеги наконец-то сделают выводы и выполнят свои обязательства», – заявил глава Крыма.

Симферополь, Олег Яковенко

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