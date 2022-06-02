Крымчане заплатят десятки тысяч рублей за катание их сына на матрасе

Жители Симферополя заплатят до 20 тысяч рублей за катание их сына на матрасе по центру города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Республики Крым, на проспекте Кирова в районе площади Ленина водитель «Лады Приоры» усадил в багажник двух человек, а к кузову прицепил матрас с лежащим на нем подростком, который возил по центральным улицам города.

«Такими действиями водитель подверг опасности своих пассажиров, создавал помехи другим участникам дорожного движения, а также нарушил общественный порядок, – заявили в ведомстве МВД. – Водитель привлечен к ответственности за нарушение ряда статей административного законодательства: часть 2 статьи 12.23 КоАП РФ (перевозка пассажиров вне кабины автомобиля), часть 2 статьи 12.37 КоАП РФ (отсутствие страхового полиса), статья 12.6 КоАП РФ (управление автомобилем и перевозка пассажиров не пристегнутых ремнями безопасности). На всех четверых нарушителей общественного порядка составлены административные протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ».

Кроме того, в отношении несовершеннолетнего, катавшегося на матрасе, составлен административный протокол, который будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних.

Участники «прогулки» рассказали, что таким образом просто хотели привлечь внимание к паблику в социальных сетях.

Теперь всем совершеннолетним участникам «акции», а также родителям подростка предстоит заплатить штрафы в размере до 20 тысяч рублей или отработать до 40 часов на обязательных работах.

Симферополь, Олег Яковенко

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