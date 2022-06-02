«Калибры» прилетели: Львовская ж/д отменила более 10 поездов на восток Украины

Ракетными ударами армии РФ во Львовской области повреждена железнодорожная инфраструктура, используемая для доставки западных вооружений на линию фронта на юг и восток Украины. Серьёзность разрушений подтверждается официальной отменой рейсов на одесское, харьковское, киевское, а также местные направления для пассажирских поездов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об остановке сообщений заявили в пресс-службе «Укрзализницы».

Так, из-за вчерашнего прилёта ракет «Калибр» остановлены более 10-ти поездов.

Кроме того, до станции «Стрый» не будут курсировать несколько пригородных поездов. Поезд Львов-Ужгород-Львов также отменен.

Симферополь, Валентин Карамазов

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