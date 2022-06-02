Даже дорогу оплатят: крымские отели начали увеличивать лояльность к клиенту

В связи с падением спроса, вызванного отменой авиаперелетов в Крым, местные отели начали увеличивать лояльность к клиенту.

Если раньше не всегда можно было даже выбрать номер (отель максимум обещал учесть пожелания в рамках определенной ценовой категории, но окончательное решение оставлял за собой, то теперь многие готовы даже оплачивать гостям трансфер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем сезоне в Крыму увеличилось число предложений формата «все включено» и «ультра все включено». В ряде 4 и 5-зведочных отелей готовы встретить гостей в ближайшем работающем аэропорту и даже предоставить автомобиль VIP-класса.

Некоторые даже заявляют, что оплатят дорогу от Москвы и Санкт-Петербурга при длительном сроке проживания.

Отели категорией пониже делают савку на автотуристов: одни предлагают им скидки на проживание (или какое-то количество дней бесплатно), другие – кешбэк за преодоленные километры.

Многие обещают бесплатные парковки на весь период проживания. Любопытно, что в списке городов, участвующих в этой акции, рекламируемой минкурортов РК, нет Ялты. Возможно, потому, что там у большинства отелей просто нет собственных парковок, либо они настолько мизерны, что вмешают только несколько машин.

Симферополь, Олег Яковенко

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