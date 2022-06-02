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Конфликт на Украине

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Четверг, 2 июня 2022, 15:28 мск

Новости Крым

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На Украине резко выросло число преступлений с применением оружия

Количество преступлений с применением огнестрельного оружия на Украине выросло за последние 3 месяца на 37%. Об этом заявил глава Нацполиции страны Игорь Клименко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуацию он связывает с массовой раздачей оружия населению. Кроме того, после ослабления запрета на продажу алкоголя, растет число конфликтных ситуаций и хулиганств.

Киев, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»

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