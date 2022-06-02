Зеленский отчитался перед Люксембургом об «освобождении» 1017 населённых пунктов Украины

Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед парламентариями Люксембурга, заявил, что вооружённые силы Украины «выбили» российскую армию из 1017 населённых пунктов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», трансляция обращения опубликована на сайте Зеленского.

По всей видимости, речь идёт о территориях в Киевской, Черниговской и Сумской областях, откуда Минобороны России вывело части ВС РФ и перебросило их в Донбасс.

Вместе с тем, украинский президент посетовал, что под контролем России находятся 2603 населённых пункта, «что составляет 20% территории Украины». В связи с чем, Зеленский вновь призвал поставить Киеву «как можно больше» вооружений и побыстрее ввести «седьмой пакет» санкций.

«Протяженность линии фронта составляет более тысячи километров. Евросоюз должен начать работу над седьмым пакетом санкций против РФ», – убеждал люксембуржцев украинский президент.

Симферополь, Валентин Карамазов

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