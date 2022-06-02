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Четверг, 2 июня 2022, 16:10 мск

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Нацбанк Украины применил против галопирующей инфляции «метод Набиуллиной»

Фото: РИА «Новый День»

Национальный банк Украины впервые с конца февраля повысил учётную ставку с 10% сразу до 25%.

Финансовые власти «Незалежной» пытаются таким способом сдержать неконтролируемый рост цен.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о повышении ключевой ставки объявлено на сайте НБУ.

«Целью этого шага вместе с другими мерами является защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке и, в результате, усиление возможности Нацбанка обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны», – говорится в пресс-релизе украинского регулятора.

«О! Метод Набиуллиной... Остаткам промышленности и бизнесу – конец», – комментируют украинские эксперты данное решение.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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