Итальянский корреспондент назвал лицемерными инициативы официального Рима по Донбассу

Предложения Италии о «мирном урегулировании» на Украине являются лицемерными.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил работающий в Донбассе и сочувствующий народной республике военный корреспондент Витторио Ранджелони.

Напомним, Италия предлагает «автономный статус в составе Украины» для Донбасса и Крыма после прекращения огня.

«В итальянском правительстве не готовы прислушиваться к мнению людей в Крыму и Донбассе, которые чётко дали понять, что не желают видеть украинские флаги и трезубцы в своих городах», – приводит слова Ранджелони издание «Донбасс решает».

«Мне пишут очень много моих соотечественников с просьбой передать людям в Донбассе, что они против поддержки украинской армии», – добавил итальянский военкор.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»