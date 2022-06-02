Латвия установила исторический рекорд внутренних цен на бензин

В Латвии вслед за Эстонией цены на бензин побили исторический рекорд.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Латвийской ассоциации торговли топливом Оярс Карчевскис.

Он извинился перед потребителями за то, что ранее давал обнадёживающие прогнозы и теперь призывает готовиться к худшему, так как действие эмбарго против российской нефти ещё даже не вступило в силу.

«2 евро за литр 95-го бензина и больше, стоимость топлива на латвийских заправках превысила психологический рубеж. Начиная еще с февраля начали спрашивать, когда будет 2 евро. Я говорил, что такого никогда не будет, но вот это случилось. Но поделать мы уже ничего не можем...

При этом нет никаких оснований ожидать, что цена в ближайшее время снизится. Неуверенности добавляет и запрет на поставку нефти из России. Это, конечно, отразится на всех потребителях Евросоюза. Министр экономики уже предупредила, что помощь всем группам населения маловероятна», – отметил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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