Крым и Севастополь стали лидерами России по недоступности аренды жилья

Крым и Севастополь оказались среди регионов России с наименее доступной арендой жилья. Исследование проводила компания BusinesStat.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналитики посчитали соотношение медианных зарплат и стоимости аренды квартир в России в 2020-2021 годах.

Средняя ставка аренды квартир в 2021 году составила 19 тысяч рублей, медианная заработная плата в России составила 40,2 тысячи рублей. Таким образом средняя доля затрат на аренду составила 47,2%. При оценке ситуации в отдельных регионах выяснилось, что в 32 из 86 регионов доля затрат на аренду квартир занимает половину или больше половины от уровня зарплат, в 14 регионах эта доля составляет больше 60%, в 6 регионах – более 70%. В этой, последней, группе и оказались Крым с Севастополем.

Республика Крым признана «антилидером» – здесь зафиксирована самая большая доля затрат на аренду – 75,8% от средней зарплаты. В Севастополе – 72,8%. Компанию им в пятерке регион с наиболее недоступной арендой составляют Тыва – 75,4%, Дагестан – 75,1%, Калининград – 74,8% и Краснодарский край – 72,2%.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»