В Севастополе проседает торговля: товарооборот снизился пока незначительно, но тенденция налицо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оборот розничной торговли в текущем году по итогам апреля составил 31 млрд 342,4 млн рублей, что меньше аналогичного периода прошлого года на 0,3%.

В секторе пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий падение оценено 0,4%. При этом в фактических ценах горожане потратили на продукты на 4 млрд с лишним больше, чем в январе – апреле 2021 года. Расходы на непродовольственные товары выросли на 1 млрд 765 млн рублей. Эти показатели говорят о росте цен.

В сфере питания выручка выросла более чем на 15% к прошлогодним показателям, что отчасти тоже обусловлено выросшими ценами.

Севастополь, Илья Пелехов

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