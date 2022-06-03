Украина угрожает обстреливать Крым американскими ракетами

Украина будет обстреливать Крым американским вооружением, «если будет такая необходимость». Об этом заявил советник главы офиса президента Зеленского Алексей Арестович. Так он ответил на вопрос, распространяются ли на полуостров ограничения применения американских РСЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент США Джо Байден, объясняя поставки на Украину системы РСЗО, подчеркнул: «Пока Соединенные Штаты или наши союзники не будут атакованы, мы не будем принимать непосредственное участие в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни атакуя российские войска. Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределами».

Однако в Киеве сочли, что запрет не распространяется на Крым: «Крым наш. Наш украинский. И они это знают. Поэтому полетит в Крым аж бегом, если будет такая необходимость», – заявил Арестович в интервью сайту «Политека».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил, что Россия нанесет удар по центрам принятия решений на Украине, если Киев попробует использовать полученное от Вашингтона вооружение для ударов по территории РФ.

Киев, Платон Ефимчук

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